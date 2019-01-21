Юные северяне учились мастерить «саамские рукавички»

20 января в отделе краеведческой литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки прошел мастер-класс «Саамская рукавичка». Несмотря на сильный мороз, дети вместе с родителями пришли на творческое занятие и с удовольствием мастерили поделку.

Рукавички у каждого получились особенные. Цвет картона для основы ребята выбрали на свой вкус - кто-то красный, кто-то синий, а кому-то захотелось использовать коричневый картон, более приближенный по цветовой гамме к оригиналу. Украсили рукавичку орнаментом в виде снежинок, ромба и треугольника. Вместо бисера использовали конфетти.

Во время творческого процесса юные краеведы послушали саамскими сказки и легенды. Участники мастер-класса узнали о жилищах, занятиях и традициях коренного народа Кольского полуострова. Очень приятно было, что среди присутствующих были дети, которые знают, как называется одежда саамов - каньги, шамшура и малица.

Выставка из изделий «Саамская рукавичка» украсит «Саамский уголок» отдела краеведческой литературы.