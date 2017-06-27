Юные северяне узнали, как сделать отдых безопасным

Специалисты Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели для ребят из Мурманского областного загородного стационарного детского оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг» игровую программу «Безопасные каникулы».

Ребята просмотрели и обсудили анимационный фильм «Безопасный Интернет», снятый их ровесниками по мотивам русских народных сказок, а также поговорили на тему «Как личные права на отдых гармонично совмещать с уважительным отношением к правам соседей?».

Перед электронной лесной прогулкой дети вспомнили о том, что необходимо для поездки в поезде, без каких вещей не обойтись в походе, как безопасно вести себя при разведении костра, а также во время грозы и на воде.

В путешествии детей «сопровождал» виртуальный герой народных преданий - Леший. Юные северяне узнали о том, что наши предки берегли природу и считали, что тех, кто обижает животных и губит растения, хозяин леса запутает и заставит заблудиться. Конкурсы «Весёлая рыбалка», «Грибное лукошко» сделали мероприятие динамичным и увлекательным.

В заключение игровой программы дети познакомились с книгой Людмилы Петрановской «Что делать, если…», рассказывающей о правильном поведении в опасных ситуациях.