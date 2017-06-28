Юные северяне узнали секреты воды в рамках познавательно-экологического часа «Чистая душа, чистая Земля!»

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у ребят из п.Молочный, посещающих летний оздоровительный лагерь Молочненской средней общеобразовательной школы

Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о важности воды на планете. Дети вспомнили отличие морской воды от пресной, узнали, где какая вода «живет» и какую воду можно пить. Особый интерес у юных северян вызвал опыт по очищению воды. Ребята увидели, как можно изготовить фильтр из обычной салфетки и очистить воду, вспомнили несколько правил, как сохранять воду, послушали экологическую сказку «Королева-вода» и приняли участие в игре «Ходят капельки по кругу».

В рамках Года экологии в России и всероссийской акции «Салатовая лента» дети посадили семена цветов около школы, сделав нашу планету еще красивее.