Юные северяне вошли в число победителей федерального этапа конкурса на участие в программе «Юный правозащитник» в МДЦ «Артек»

В рамках реализации договора о сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и федеральным бюджетным образовательным учреждением «Международный детский центр «Артек» подведены итоги федерального этапа конкурса по отбору детей на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный правозащитник».

Трое мурманских школьников, проживающих в п.Сафоново, г.Мончегорске и г.Снежногорске, успешно прошли конкурсные процедуры и вошли в число победителей федерального этапа конкурса.

Тематическое партнерство «Артека» и Генеральной прокуратуры Российской Федерации направлено на изучение правовой культуры и популяризацию юридических профессий в детской среде.

Программа «Юный правозащитник» направлена на ознакомление с основными правами и свободами несовершеннолетних и молодежи, способами защиты их прав средствами прокурорского надзора и с применением судебных механизмов, а также на формирование основ знаний о деятельности прокуратуры, суда, адвокатов, о международном правосудии.

Юным победителям путевки в «Международный детский центр «Артек» будут вручены в торжественной обстановке в прокуратуре Мурманской области.