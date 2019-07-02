Юные северяне «вырастили» «Дерево счастья»

1 июля в центральном холле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоялась литературная цветочная акция «Цветы – улыбки лета!». Многие читатели, посетившие в этот день библиотеку, задерживались в холле, чтобы принять участие в мероприятии.

Все желающие выбирали со стихосушки листки с текстом стихотворения о любимом цветке, читали его и забирали с собой, придумывали и рисовали необычный цветок, чтобы подарить его солнышку. Дети с успехом отгадывали «цветочные» загадки.

Весело и продуктивно прошёл мастер-класс по созданию цветов из бумажных салфеток. Ребята в полной мере проявили свои творческие способности, воображение и фантазию и создали «Дерево счастья».

В этот летний день участники акции смогли поделиться друг с другом своим хорошим настроением, теплом и солнечным светом.