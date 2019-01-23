Юные северяне знакомятся с правилами безопасного движения по дорогам Интернета

22 января в отдел «СемьЯ» Центральной детской библиотеки г. Полярного пришли третьеклассники школы № 1 им. М. А. Погодина. Здесь их ждал информ-релиз «Безопасность в электронных джунглях», посвященный Всемирному дню безопасного Интернета.

Из электронной презентации и рассказа библиотекаря дети узнали основные правила защиты от различного вида обманов и мошенничества при работе с компьютером. Прослушали советы о безопасном использовании цифровых технологий. Библиотекарь обратила внимание ребят на публикации об интернет-мошенничестве и об ответственности за несоблюдение правил пользования в сети. Так же юные читатели узнали, что такое сетевая и игровая зависимости. Причины и способы их предупреждения. Для закрепления знаний погодинцы посмотрели мультфильм «Азбука Интернета».