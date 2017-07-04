Юные северянки завоевали бронзу на заключительном этапе зональных соревнований по пожарно-спасательному спорту

В Архангельске завершились зональные соревнования по пожарно-спасательному спорту. В них приняли участие более 300 человек - взрослые и дети из 11 областей и республик России, в том числе Мурманской области.

Заключительным этапом зональных соревнований по пожарно-спасательному спорту стало боевое развертывание. Основным спортивным снарядом в боевом развертывании выступает мотопомпа, от которой спортсмены прокладывают рукавную линию и подают воду на тушение условного пожара.

Этап достаточно сложный. Однако именно боевое развертывание принесло юным представительницам Кольского полуострова призовое место. Сборная команда Главного управления МЧС России по Мурманской области среди девушек завоевала бронзу.

Следует отметить, что наша команда состояла из семи учащихся общеобразовательных учреждений города-героя Мурманска в возрасте от 13 до 17 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 26 представителей Мурманской области.

По завершении спортивных баталий на стадионе ФОК им. А.Ф. Личутина в Архангельске состоялась торжественная церемония награждения, в которой приняли участие начальник главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов, министр образования и науки области Игорь Скубенко, начальник по физической подготовке и спорту СЗРЦ МЧС России Михаил Забаев, руководитель агентства ГПС и ГЗ Александр Уваров, иерей Андрей Чернушенко, председатель совета областного отделения ВДПО Александр Сырков и главный судья соревнований Владимир Бессонов.