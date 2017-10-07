Юные снежногорцы познакомились с историей создания гражданской обороны России

Специалисты Городской библиотеки «Центр-Книга» Снежногорска провели мероприятие, посвященное 85-ой годовщине со дня образования гражданской обороны страны.

Участниками встречи стали ученики школы №269. Ребята познакомились со средствами индивидуальной защиты для детей, увидели, как пользоваться противогазом и ватно-марлевой повязкой, а также узнали историю создания гражданской обороны России. Особый интерес у северян вызвала экскурсия в пункт радиационной защиты населения Снежногорска, где они узнали о действии системы оповещения и предупреждения населения в городе. Полученные знания юные снежногорцы закрепили тематической викториной и знакомством с соответствующей литературой.