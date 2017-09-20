Юные снежногорцы вспомнили историю города Гаджиево

Сотрудники снежногорской Городской детской библиотеки «Мир Детства» вместе с учениками школы № 269 вспомнили историю города Гаджиево.

Юные снежногорцы узнали о своих соседях много интересных фактов. От времен Великой Отечественной войны, когда в бухте Ягельной была оборудована стоянка для торпедных катеров, укрывавшихся от налётов авиации противника, до современных дней, когда Гаджиево признан в России как столица подводных сил Северного флота.

16 октября 1967 года посёлок Ягельная Губа был переименован в Гаджиево в память о Герое Советского Союза капитане 2 ранга Магомете Имадутдиновиче Гаджиеве. Повествуя о легендарном подводнике, библиотекарь обратилась к воспоминаниям Булача Гаджиева. В своей книге «Он прославил Дагестан» брат героя рассказал, почему горский мальчишка, никогда не видевший моря, стал моряком.

С помощью видеопрезентации снежногорские школьники прошли героический путь Магомеда Имадутдиновича от детской мечты до доблестных походов. В год 60-летнего юбилея города Гаджиево участники мероприятия также вспомнили и о подвигах легендарных подводников Фёдоре Видяеве, Иване Колышкине и Николае Лунине. Их имена увековечены в названиях населённых пунктов и улиц.