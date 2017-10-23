Юные снежногорцы встретились с артистом Мурманской областной филармонии Андреем Бобровым

В городской детской библиотеке «Мир Детства» Снежногорск прошла встреча артиста Мурманской областной филармонии Андрея Боброва с юными северянами. Вместе с артистом дети совершили путешествие по временам года. Каждый сезон был отражен в знакомых строках стихотворений Бориса Заходера, Михаила Пляцковского, Викдана Синицына, Сергея Михалкова, Юнны Мориц, Даниила Хармса, Федора Тютчева и Александра Блока. Андрей Бобров также исполнил знакомые всем с детства песни «В траве сидел кузнечик» «Улыбка», «Лев и Брадобрей», «33 коровы», «Песня бременских музыкантов». Не только ребята, но и их родители подпевали артисту.