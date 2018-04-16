Юные спасатели приняли участие в соревнованиях «Техника лыжного туризма»

Сладкие подарки участникам детских соревнований «Техника лыжного туризма» вручили представители пожарно-спасательного дела на Мурмане. Спортивное состязание, приуроченное Году культуры безопасности, проходило на базе мурманской СОШ №44 при поддержке Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Первого отряда ФПС по Мурманской области.

В мероприятии принимали участие учащиеся 5-6 классов школы и кадеты, проходящие обучение по программе «Юный спасатель» и «Школа безопасности» в Центре детского и юношеского туризма города Мурманска. Ребята продемонстрировали умение проходить снежные и водные преграды, двигаться по узкому извилистому коридору и определять азимут.

В итоге в личном зачете быстрее всех трассу прошел Максим Богачев, второе место завоевал Влад Дуботолкин, третий результат показал Игорь Гусаров. Победителю и призерам соревнований организаторы первенства вручили памятные кубки и большие шоколадные медали, а всем участникам состязаний - сладкие памятные подарки.

Следует отметить, что первенство стало для ребят, по сути, тренировкой к предстоящим на этой неделе общегородским соревнованиям «Школа безопасности». Напомним, с 2010 года соревнования «Школа безопасности» признаны видом спорта «Многоборье спасателей МЧС России» и включены во Всероссийский реестр видов спорта.