Юные таланты Кольского севера приглашаются на музыкальный конкурс-фестиваль

15 декабря в 13.00 в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится музыкальный конкурс-фестиваль «Юные таланты Кольского севера». К участию в конкурсе приглашаются авторы и исполнители в возрасте от 7 до 25 лет.

Мероприятие организовано Мурманской областной детско-юношеской библиотекой имени В.П. Махаевой, Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, творческим объединением «Композиторы Заполярья» «Кировки».

Участники конкурса-фестиваля будут награждены памятными дипломами, за особо выразительные выступления – специальными дипломами Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.