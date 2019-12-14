Мурманская область. Арктика14.12.19 08:00
Юные таланты Кольского севера приглашаются на музыкальный конкурс-фестиваль
15 декабря в 13.00 в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится музыкальный конкурс-фестиваль «Юные таланты Кольского севера». К участию в конкурсе приглашаются авторы и исполнители в возрасте от 7 до 25 лет.
Мероприятие организовано Мурманской областной детско-юношеской библиотекой имени В.П. Махаевой, Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, творческим объединением «Композиторы Заполярья» «Кировки».
Участники конкурса-фестиваля будут награждены памятными дипломами, за особо выразительные выступления – специальными дипломами Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.
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Ленин
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