Юные вокалисты Мурманска поучаствуют в конкурсе солистов Детского хора России

Пятеро учащихся детской музыкальной школы № 5 города Мурманска отправятся на Конкурс солистов Детского хора России. Мероприятие пройдет в период 10-й смены Международного детского центра «Артек» в конце августа – начале сентября.

Конкурсантам предстоит продемонстрировать широту певческого диапазона, исполнить сольно произведение из репертуара Детского хора России и музыкальную композицию на свой выбор.

Торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт Детского хора России запланированы 13 сентября.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Культура» и позволяет выявить наиболее талантливых молодых певцов среди участников хора, поддержать развитие их исполнительского уровня.

Детский хор России – крупнейший сводный вокальный коллектив с участием более 1000 исполнителей в возрасте 9-14 лет из разных регионов.