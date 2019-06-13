Юные жители Мурманской области – в числе победителей Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

В Санкт-Петербурге подведены итоги работы окружной экспертной комиссии III Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в 2019 году, определены победители по субъектам и по Северо-Западному федеральному округу.

В 2019 году в конкурсе приняли участие 4558 школьников и студентов Мурманской области. Региональная комиссия отобрала 20 лучших работ в разных возрастных категориях и направила их в адрес окружной экспертной комиссии.

По итогам работы окружной экспертной комиссии определены победители в каждой возрастной группе по субъектам Российской Федерации и по Северо-Западному федеральному округу.

В Мурманской области победителями стали: Дмитрий Шкель – 8-классник филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске (руководитель – учитель русского языка и литературы Оксана Бойко), Ульяна Холодович – 10-классница гимназии города Полярный (руководитель – учитель русского языка и литературы Алла Клокова), Александра Ботова – 11-классница ковдорской школы № 1 с углубленным изучением английского языка (руководитель – учитель русского языка и литературы Елена Шальнева), Екатерина Цешеевская – первокурсница Мурманского педагогического колледжа (руководитель – преподаватель Светлана Менькина).

Выпускница 11 класса Александра Ботова и её педагог награждены поездкой на праздник выпускников «Алые паруса», который традиционно пройдет в Санкт-Петербурге 23 июня. Авторы остальных работ и их педагоги получат приглашение в Санкт-Петербург на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в сентябре 2019 года.

Впервые это творческое состязание среди школьников – конкурс сочинений «Я – гражданин России!» – было организовано в 2017 году. Его идея родилась в Санкт-Петербурге и распространилась по всем регионам Северо-Запада.