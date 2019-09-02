Юные жители Мурманской области получили высокотехнологичную кардиохирургическую медпомощь, не выезжая за пределы региона

Юные жители Мурманской области получили высокотехнологичную кардиохирургическую помощь, не выезжая за пределы региона. В течение двух дней, 1 и 2 сентября, на базе Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина 18 детей с врождёнными пороками сердца прооперировал приглашённый специалист – кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург Ашот Григорян – заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Клинического госпиталя «Лапино».

Последнее десятилетие подобные операции проходили при финансовой поддержке благотворительных фондов. В этом году дети впервые прооперированы в рамках квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь полностью за счёт средств регионального бюджета.