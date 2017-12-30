Юные жители Мурманской области приняли участие в новогодней ёлке Министерства образования и науки Российской Федерации

В Москве прошли праздничные мероприятия в рамках Новогодней елки для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В празднике, организованном Министерством образования и науки Российской Федерации, приняли участие свыше тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со всех регионов страны – в том числе пять ребят из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Мурманской области.

Ребята обзорно увидели столицу России, посетили ВДНХ и приняли участие в интерактивной программе павильона «Москвариум». С наступающим Новым годом гостей праздника поздравила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Завершились праздничные мероприятия показом новогоднего ледового шоу «Руслан и Людмила» в Ледовом дворце на Ходынском бульваре.

26 декабря 2017 года итоговым показом новогоднего ледового шоу «Руслан и Людмила» в Ледовом дворце на Ходынском бульваре г. Москвы завершились праздничные мероприятия в рамках проведения Новогодней елки для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, осташихся без попечения родителей, организованные Министерством образования и науки Российской Федерации.

Дети из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Мурманской области обзорно увидели столицу России, посетили ВДНХ, приняв участие в интерактивной программе павильона «Москвариум».

Всего в мероприятиях с 25 по 27 декабря 2017 года приняли участие свыше тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со всех регионов страны, в том числе 5 детей из Мурманской области.

С наступающим Новым годом детей поздравила министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева.