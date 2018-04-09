Юные жители Зеленоборска почувствовали себя первооткрывателями петроглифов

Жители и гости Зеленоборска приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта Мурманского областного краеведческого музея – «День с музеем». В Центральном доме культуры сотрудниками музея была представлена передвижная выставка «Археология Кольского Севера», рассказывающая об истории археологического изучения края, важнейших археологических памятниках Кольского полуострова, археологах-исследователях, работавших здесь в разные периоды: А.В. Шмидте, Н.Н. Гуриной, В.Я. Шумкине.

Посетители выставки узнали интересные сведения об историческом прошлом Кольского Севера. В ходе практического занятия у школьников появилась возможность почувствовать себя первооткрывателями петроглифов — наскальных рисунков древних людей из Чальмны-Варрэ.

Для школьников и семейной аудитории были организованы просмотры учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области», «История освоения и изучения Арктики» и «История Кольского края», а также документального фильма «Баренцево море».

Посетители узнали о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также познакомились с историей края с древнейших времен до современности.

Дошкольники приняли участие в музейном занятии «Обитатели морских глубин». Ребята не только узнали интересные факты об обитателях Баренцева Моря, но и смогли подержать в руках жителей морей - звезду, ежа и кораллы.

В заключительной части программы гостями мероприятия были изготовлены памятные сувениры: календарики с белыми медведями и символикой Мурманского областного краеведческого музея. Дошкольники создали игрушку «Рыбка» в технике «конструирование».