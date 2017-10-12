Юные зрители увидят «песочную» сказку перед показом спектакля областного театра кукол

14 октября в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21А) перед показами спектакля «Пастушка и трубочист» педагоги студии «Солнечный дом» покажут удивительную «песочную» сказку.

Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.