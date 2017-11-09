Мурманская область. Арктика09.11.17 09:05
Юные зрители увидят «песочную» сказку перед показом спектакля областного театра кукол
11 ноября в Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Госпожа Метелица» педагоги студии «Солнечный дом» покажут удивительную «песочную» сказку.
Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.
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