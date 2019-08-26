Юных мурманчан приглашают на большой сладкий праздник!

1 сентября на центральной площади города состоится веселый праздник, посвященный Дню знаний «Мурманск – город сладкоежек». В 11.30 на Пяти Углах начнут работу игровые интерактивные площадки, спортивные соревнования в рамках проекта «Родной двор – родной город».

В 12.00 на сцене развернется яркое театрализованное представление, подготовленное преподавателями и воспитанниками Детской театральной школы.

Всех пришедших ждут сюрпризы, конкурсы, розыгрыши и, конечно же, вкуснейшее мороженое.

Планируется освободить от транспорта и запретить движение и парковку всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца с 00.00 до 21.00 1 сентября:

— на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан»;

— по улице Ленинградской от дома № 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов;

— по улице Воровского от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна.