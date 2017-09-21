Юных полярнозоринцев учат журналистике

На базе информационного центра Кольской АЭС был проведён мастер-класс для детей и подростков в рамках Общероссийского конкурса «Слава созидателям!». Суть проекта, старт которому был дан ещё в прошлом году, состоит в том, что молодые поколения сохраняют опыт и славу старших. Конкурс был запущен в городах присутствия атомной отрасли, но из корпоративного быстро перерос в проект всероссийского масштаба.

Школьникам всех возрастов было предложено записать видео – интервью с созидателями.

В 2016 г . свои ролики о ветеранах, жителях родного города, его первостроителях сняли десятки учеников городских образовательных учреждений. На конкурс было заявлено более 200 интервью. Все их можно посмотреть на официальном сайте конкурса http://slavasozidatelyam.ru/city/17. Некоторые из них стали победителями и получили ценные призы. Конкуренция в 2016 г . была очень высокой, а сегодня стала еще ощутимее. Для победы необходимо не только найти интересного героя, но и составить правильные вопросы, создать обстановку в кадре, смонтировать и озвучить.

Специально для участников конкурса «Слава созидателям!» был проведён мастер-класс. Азам журналистики школьников обучал главный редактор «ТВ Полярные Зори» Черняков Андрей Михайлович. В мастер-классе приняли участие около 30 обучающихся из всех школ города и н.п.Африканда.

Многие из них уже начали готовить свои маленькие фильмы. Кто-то взял за основу историю своей семьи, кого-то вдохновил подвиг ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Для участия в проекте ролик можно снять на камеру, смартфон, планшет, фотоаппарат. Участниками конкурса могут стать ученики 1−11 классов. По условиям конкурса, героями видеороликов могут стать ветераны, работники предприятий и организаций, люди, внесшие вклад в развитие атомной отрасли и города Полярные Зори.

Работы на конкурс принимаются до 31 октября 2017 года в Доме детского творчества по адресу: г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 1, 2-й этаж, каб. № 27 - с 14.00 до 18.00 (с понедельника по пятницу). Телефон для справок 7-59-29.