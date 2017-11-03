Юных зрителей научат рисовать шоколадом

5 ноября в Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «На восток от солнца, на запад от луны» аниматоры школы инновационных педагогических решений «Шкипер» проведут для юных зрителей дегустацию бельгийского шоколада.

Ребятам покажут и подарят настоящие плоды какао, они и увидят, как с помощью шоколада можно нарисовать портрет.