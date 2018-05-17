Юным северянам рассказали об автоматизированных системах пожаротушения

Необычный открытый урок «Новые технологии на службе безопасности» состоялся на базе Галереи безопасности Мурманской области. Для участников мероприятия (кадетов Кадетской школы Мурманска и обучающихся в Центре дополнительного образования «Лапландия») была подготовлена обширная познавательная программа. Более того, на связи с Мурманском была Северная столица – Санкт-Петербург.

Благодаря мультимедийным дистанционным технологиям, юные северяне прослушали лекцию-презентацию об автоматизированных системах пожаротушения, которую провел Константин Талировский - старший преподаватель кафедры Пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Несмотря на достаточно сложную и в некоторой степени, взрослую, тему, ребята задавали, интересующие их, вопросы: об огнетушащих веществах, новых разработках автоматики и системах оповещения. И это не случайно. Многие из участников открытого урока увлекаются робототехникой, программированием, техническим творчеством. Потому мероприятие, проводимое в рамках Года культуры безопасности, носило скорее профориентационную направленность.

Впрочем, подростков более заинтересовала практическая часть встречи. Тем более, что им было на что посмотреть. Специально для ребят представители группы по применению беспилотных летательных аппаратов ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, отдела службы и пожарной техники ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области», центра противопожарной пропаганды и общественных связей Первого отряда ФПС по Мурманской области организовали выставку нового пожарно-спасательного оборудования, включая беспилотные летательные аппараты и различные модификации тепловизоров, а также рассказали об их возможностях, правилах применения и реальных случаях использования техники.

Кульминацией мероприятия стала демонстрация работы квадрокоптера, стоящего на вооружении СПСЧ-3 по тушению крупных пожаров.