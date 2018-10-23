Юным зрителям Умбы покажут музыкальную сказку по пьесе Юлия Кима

24 октября юным зрителям посёлка Умба покажут весёлый и красивый спектакль с песнями, танцами, с сюрпризами и превращениями.

История со столь знакомым сюжетом: как царь с царицей любимой дочке жениха выбирали, рассказана современно, остроумно, увлекательно. Герои сказки, храбрые, находчивые, сильные, преодолевают трудности и доказывают, что любовь, честность и доброта всегда побеждают зло и несправедливость. Надо только верить!

Режиссёр-постановщик Александр Водопьянов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России - А. Водопьянов, С. Гронский,; артисты- А. Воронин, Г. Глебов, Е. Головина, Ю. Денежкина, М. Лобова, Н. Поземина, А. Худяков, Т. Шагвалеева, К. Ширина, О. Шпеко, А. Шпеко.