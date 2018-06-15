Юный апатитчанин Виктор Скрябин получил почётное право вынести флаг ФИФА на Чемпионате мира по футболу-2018

Юный апатитчанин, воспитанник детско-юношеского движения «Детям России – образование, здоровье, духовность – ДРОЗД» из Хибин Виктор Скрябин получил почётное право вынести флаг ФИФА на Чемпионате мира по футболу-2018.

Это важное событие в жизни юного футболиста произойдёт в день его рождения. Виктор выйдет на игровое поле в Санкт-Петербурге перед матчем Россия – Египет. После завершения предматчевой церемонии флагоносцы займут место на почетной гостевой трибуне. Также им подарят комплект спортивной формы с символикой ФИФА и Чемпионата мира 2018 года.

Виктор станет одним из 319 флагоносцев ФИФА на Чемпионате мира по футболу-2018. Он получил это право как победитель конкурса на лучшую футбольную историю: Виктор занимается футболом с пяти лет, и это для него не просто увлечение, а большая и значимая часть жизни.

Секция футбола в апатитской ДЮСШ входит в детско-юношеское движение «Детям России – образование, здоровье, духовность – ДРОЗД», созданное «ФосАгро» 15 лет назад по инициативе заместителя председателя Совета директоров компании Андрея Гурьева. Приоритетная задача движения – обеспечение высокого качества образования, повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, формирование физически здорового, всесторонне образованного, духовно развитого подрастающего поколения.

В городах присутствия «ФосАгро» созданы центры «ДРОЗД», работают спортивные школы и секции по различным направлениям: плаванию, волейболу, баскетболу, художественной гимнастике, шахматам, легкой атлетике, футболу, хореографии, боксу, полиатлону, лыжам.