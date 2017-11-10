Мурманская область. Арктика10.11.17 13:31
Юный дзюдоист Дмитрий Козлов вошёл в состав сборной России по дзюдо
Почти 800 спортсменов из разных регионов страны приняли участие в финале Первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования впервые в истории проводились в Крыму и проходили с 6 по 9 ноября в международном детском центре «Артек», сообщил комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.
По итогам соревнований наш юный дзюдоист Дмитрий Козлов (ДЮСШ № 16 г.Мурманска) занял 5 место в своей весовой категории и вошёл в состав сборной России по дзюдо.
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