Юный дзюдоист Дмитрий Козлов вошёл в состав сборной России по дзюдо

Почти 800 спортсменов из разных регионов страны приняли участие в финале Первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования впервые в истории проводились в Крыму и проходили с 6 по 9 ноября в международном детском центре «Артек», сообщил комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.

По итогам соревнований наш юный дзюдоист Дмитрий Козлов (ДЮСШ № 16 г.Мурманска) занял 5 место в своей весовой категории и вошёл в состав сборной России по дзюдо.