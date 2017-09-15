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Мурманская область. Арктика15.09.17 11:47

Юный северянин, найдя телефон, продал его, но перед этим с его помощью снял деньги с чужой банковской карты

В конце августа в дежурную часть полиции города Кандалакша обратился 55-летний местный житель  с заявлением о краже денежных средств со счёта  банковской карты.

Оперативники опросили заявителя и выяснили, что потерпевший, находясь на берегу Кандалакшского залива, по неосторожности утерял мобильный телефон, к номеру которого была подключена услуга «мобильный банк». Опасаясь, что с принадлежащей ему банковской карты могут быть сняты денежные средства, мужчина получил выписку по банковскому счёту и обнаружил пропажу денежных средств в сумме 6 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по. ч.1 ст.158 УК РФ «Кража» в отношении неустановленного лица.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи был установлен 17-летний житель Кандалакши. Подросток признался в совершении преступления и рассказал, что нашёл мобильный телефон и решил его себе присвоить. Позже, изучая содержимое телефона, юноша понял, что с помощью телефона можно осуществить денежный перевод, чем и воспользовался. Телефон злоумышленник продал, денежные средства потратил на собственные нужды.

В настоящее время подростку избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним, сообщает МО МВД России «Кандалакшский».

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