«Юрий Аршеневский» доставит крупную партию щебня в Сабетту

Мурманские портовики завершили погрузку более 16 тысяч тонн строительного щебня на теплоход «Юрий Аршеневский». Силами укрупненной комплексной бригады №№ 2 и 7 грузового района № 2 крупную партию отечественного щебня удалось загрузить всего за пару суток. Судно уже отправилось с грузом по трассе Северного морского пути в порт Сабетта для строящейся инфраструктуры нефтегазовых проектов.

До порта назначения, судну предстоит пройти свыше 1100 морских миль. Рейс является продолжением работы по транспортировке строительных материалов для проекта «Ямал СПГ».