Мурманская область. Арктика29.03.19 16:04
«Юрий Аршеневский» доставит крупную партию щебня в Сабетту
Мурманские портовики завершили погрузку более 16 тысяч тонн строительного щебня на теплоход «Юрий Аршеневский». Силами укрупненной комплексной бригады №№ 2 и 7 грузового района № 2 крупную партию отечественного щебня удалось загрузить всего за пару суток. Судно уже отправилось с грузом по трассе Северного морского пути в порт Сабетта для строящейся инфраструктуры нефтегазовых проектов.
До порта назначения, судну предстоит пройти свыше 1100 морских миль. Рейс является продолжением работы по транспортировке строительных материалов для проекта «Ямал СПГ».
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Последние комментарии
KRAB
29.03.19 15:39
Понятно, что Ч****ы летают с одного дерева на другое, им не сидится на одном месте. Но нельзя чирикать постоянно и обещать невозможного. Он хоть с документами по рыбной отрасли познакомился? Вот есть
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане
DoctoR51
29.03.19 12:18
Не понял! По отчету в региональном здравоохранении все путем, все прекрасно. А почему Перетрухина убрали, когда его награждать надо?! Не пора ли гнать в шею тех, кто этот отчет готовил?
Олег Серафимович Елизаров
29.03.19 11:15
Молодцы! Так держать!!!
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