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Мурманская область. Арктика26.06.17 20:12

«Юрий Долгорукий» из Баренцева моря «забросил» «Булаву» на Камчатку

Ракетный подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» произвёл успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Баренцева моря, успешно поразив заданные цели на полигоне Кура на Камчатке, сообщает сегодня Минобороны РФ.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 «Борей» «Юрий Долгорукий» произвёл успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск выполнен из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки. Параметры траектории полёта межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» отработаны в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки межконтинентальной баллистической ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне.

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