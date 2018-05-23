«Юрий Долгорукий» успешно «закинул» четыре «Булавы» из Белого моря на Камчатку

Стратегический подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» произвел успешный залповый пуск четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» из Белого моря, успешно поразив заданные цели на полигоне Кура на Камчатке.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 22 мая головной корабль проекта 955 «Борей» - ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий»... произвел успешный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба была выполнена из подводного положения. Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые, отмечается в сообщении.

Задачи пуска выполнены. Подтверждены тактико-технические характеристики и надёжность ракетного подводного крейсера стратегического назначения и корабельного ракетного комплекса. В ходе подготовки к ракетной стрельбе и в процессе ее выполнения экипаж подводного крейсера продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку. Командует экипажем крейсера капитан 1-го ранга Владимир Ширин.