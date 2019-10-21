Юрий Фомин возглавит Заполярный научно-образовательный центр

Сегодня, открывая оперативное совещание, губернатор Мурманской области объявил о новом кадровом назначении. Советником главы региона назначен Юрий Фомин, который также возглавит Заполярный научно-образовательный центр.

Губернатор обозначил в качестве ключевой задачи выполнение поручения по итогам встречи главы региона с Президентом Владимиром Путиным – получить статус научно-образовательного центра мирового уровня в Арктике.

«Учитывая, что тема образования на территории области является для нас одной из принципиальных и ключевых, задача Юрия Владимировича – запустить созданный нами научно-образовательный центр и на его базе синхронизировать деятельность учебных заведений с запросами потенциальных работодателей. Одновременно – активизировать тему научных исследований и повышения качества образования на территории области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Юрий Фомин ранее работал в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН, занимался проблемами, связанными с Арктикой, одновременно проводя исследовательскую работу в Московском физико-техническом институте. Кандидат физико-математических наук.