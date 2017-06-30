Юрий Ширяев, главврач Апатитско-Кировской ЦРБ, останется на своём посту

Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев отозвал заявление об увольнении по собственному желанию, которое написал 19 июня. На решение медика повлияла акция, организованная жителями двух городов в его поддержку, о чём «Арктик-ТВ» уже сообщало.

За 12 дней в поддержку Юрия Ширяева высказались 10617 пользователей социальной сети «ВКонтакте». Большинство из них – жители Апатитов и Кировска, но к голосованию подключились также другие города Мурманской области и России.

- Все реформы и преобразования были запланированы сроком на пять лет. Срок действия моего контракта истекает в марте 2019 года. Результаты голосования в группе откровенно поразили меня. Я не могу наплевать на мнение людей, а также на мнение коллектива больницы. Поэтому - остаюсь до завершения срока контракта. Для того чтобы выполнить всё, что задумано, - рассказал нашей редакции Юрий Ширяев.