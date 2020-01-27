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Мурманская область. Арктика27.01.20 10:45

Юрий Трутнев «налегает» на Дальний Восток, забывая об Арктике?

Под руководством зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева прошло выездное итоговое совещании, в котором приняли участие все главы дальневосточных регионов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, представители федеральных министерств и ведомств.

«По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России вместе с главами дальневосточных регионов разработать планы, рассчитать коэффициент эффективности по всем основным направлениям работы как для министерства, так и для каждого губернатора», - отметил Трутнев.

По его словам, расчёт будет вестись учётом всех условий и обстоятельств, сложившихся в каждом регионе.

«Система управления развитием Дальнего Востока должна быть гибким живым механизмом, направленным на то, чтобы дальневосточные регионы могли обмениваться своим опытом, применять эффективные практики. Наша общая команда должна быть нацелена на то, чтобы Дальний Восток стал комфортной территорией для работы и жизни. Таким местом, где хочется работать, развивать бизнес, создавать семью», - подчеркнул Трутнев.

Как пишет РИАН, по словам вице-премьера, в этом году изменился формат проведения заседаний правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона: акцент будет сделан на развитие социальной сферы. В частности, планируются обсуждения с федеральными министрами вопросов совершенствования на Дальнем Востоке системы здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, организации культурных мероприятий.

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