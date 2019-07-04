За 10 лет интенсивность работы атомных ледоколов выросла почти вдвое

Интенсивность работы российских атомных ледоколов в Арктике с 2010 года выросла почти вдвое - со 156 до 270 суток в год. Об этом сообщил в среду генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка в Мурманске в ходе выездного заседания комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России.

«В 2010 году среднее время работы ледокола было 156 суток, сейчас вышли на тренд порядка 270 суток», - сказал глава компании.

Он также сообщил, что успешно идёт создание новых атомных универсальных ледоколов проекта 22220. Три из них строятся на «Балтийском заводе». До конца августа планируется подписание контракта по ещё двум ледоколам. Кроме того, уже в этом году намечено подписание контракта на строительство ледокола «Лидер».

Как ранее сообщали в пресс-службе «Росатома», атомный ледокол проекта 22220 «Урал» был спущен на воду 25 мая. Также продолжается строительства головного ледокола серии «Арктика» и второго судна, получившего название «Сибирь». Все три судна должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. Ориентировочная стоимость четвертого и пятого ледоколов составит около 100 млрд рублей.

В акватории Северного морского пути в настоящее время действуют восемь линейных ледоколов. Четыре являются атомными – «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач». Ещё четыре - дизель-электрические («Адмирал Макаров», «Красин», «Капитан Хлебников» и «Капитан Драницын»).