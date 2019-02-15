За 2018 год доля детей, которым нравится учиться в школе, уменьшилась с 35% до 28% - ОНФ

Мониторинг Общероссийского народного фронта (ОНФ) показал, что за прошедший год уменьшилась доля детей, которым нравится учиться в школе (с 35% до 28%), при этом возросло количество тех, кому не хватает времени на выполнение домашних заданий (с 58% до 65%) и занятия любимым делом (с 50% до 59%), сообщает пресс-служба ОНФ.

Число учеников, в целом с удовольствием посещающих школу, за год не изменилось и составляет 48%.

Опрос показал, что за прошлый год доля подростков, посещающих школу по принуждению, выросла с 12% до 16%. Школьники отмечают недостаточное количество интересных уроков (48%), отсутствие полезных для будущей специальности предметов (31%) и увеличивающуюся нагрузку. Растет процент школьников, которых заставляют участвовать в олимпиадах и конкурсах учителя или родители (с 15% до 19%), говорится в сообщении.

Как и в прошлом году, в целом с удовольствием посещают школу 48% детей, и нежелание идти на уроки у них возникает достаточно редко.

Но некоторые ребята признались, что им «совершенно не нравится учиться» (5%), а также что они «могут бросить школу, не дождавшись окончания обучения» (2%).

По-прежнему каждый третий подросток чувствует, что ему не хватает глубоких знаний по предметам, при этом 42% детей убеждены, что повлиять на развитие их будущей карьеры может именно уровень полученных знаний. Школьники предлагают «изменить систему образования в сторону профориентации для старшеклассников и развития талантов для всех», «преподносить материал интереснее, основываясь на интересах молодёжи». Дети отмечают необходимость получения актуальных знаний, которые пригодятся им в будущем: например, ввести уроки по финансовой грамотности, показал опрос.

Учитель в глазах учеников является неотъемлемой частью будущей школы — только 1,5% юных респондентов считают, что учёба стала бы интересней, если бы преподавателя полностью заменили компьютерные технологии. Цифровое обучение приветствует 47% школьников, но только в том случае, если будут использоваться современные увлекательные программы, а вторую половину урока будет интересно вести учитель.

При этом каждый пятый подросток считает, что компьютер уместен не на всех предметах и не на каждом уроке, а 7% учащихся полностью отказались бы от компьютера в пользу занятий с учителем, способным организовать разные формы работы для всего класса. Пятая часть школьников придерживается позиции, что педагогам следует больше внимания уделять тому, как проходят уроки.

По мнению 42% школьников, учителя должны быть образцом для учащихся — а в качестве собственных авторитетов каждый десятый подросток назвал кого-то из преподавателей.