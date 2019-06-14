За 29 ударов ножом убийцу лишили свободы на 8,5 лет

Апатитский городской суд вынес приговор в виде лишения свободы 21-летнему апатитчанину, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что 29 ноября 2018 года в ночное время между подсудимым и 64-летним северянином, в ходе совместного распития спиртных напитков в одной из квартир города Апатиты произошла ссора.

В ходе конфликта оба вышли на улицу, где осужденный, вооружившись хозяйственным ножом, нанёс собутыльнику не менее 29 ударов клинком указанного ножа в различные части тела, после чего с места преступления скрылся.

Благодаря качественно и своевременно-проведенным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям, виновное лицо было установлено в течение суток.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил молодого человека к 8 годам 6 месяцем лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.