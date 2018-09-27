За 4 года отток населения из арктической зоны РФ составил 1,2%

За 4 года отток населения из регионов арктической зоны России составил 1,2%.

«Только в период с 2014 по 2017 годы численность постоянного населения, проживающего в арктической зоне Российской Федерации, сократилась с 2 млн 400 тысяч человек до 2 млн 371 тысячи», - сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

На сегодняшнем выездном заседании комитетов Совета Федерации в Мурманске он отметил, что к оттоку населения ведут общие для регионов арктической зоны РФ проблемы.

Так, по его словам, для арктических регионов характерны неразвитость инфраструктуры и транспортного сообщения.