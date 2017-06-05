Мурманская область. Арктика05.06.17 14:11
За 4 месяца 2017 года объём производства рыбной продукции в России вырос на 10%
За январь-апрель 2017 года производство рыбной продукции, по данным Росстата, выросло на 9,9% по отношению к аналогичному периоду 2016 года – до 1 млн 921,2 тысячи тонн.
В том числе вырос объём производства мороженой рыбы на 6%, до 1,04 млн тонн; икры и заменителей икры – на 24%, до 38 тысяч тонн; мороженых ракообразных – на 22%, до 17 тысяч тонн; копченой рыбы, включая филе, – на 4,9%, до 19,1 тысячи тонн.
В то же время сократилось производство рыбы, приготовленной или консервированной другим способом, кроме готовых блюд из рыбы – на 3,5%, до 304,5 тысячи тонн, консервов рыбных натуральных – на 21,2% - до 23 тысяч тонн.
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