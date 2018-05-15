За 4 месяца 2018 года в Мурманской области прокуроры помогли вернуть более 9 млн рублей долгов по зарплате

За 4 месяца 2018 года в суд общей юрисдикции прокурорами городов и районов области направлено 244 иска (заявления) о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 9 млн 137 тыс. рублей. Всего за отчетный период 2018 года судами рассмотрено и удовлетворено 243 иска (заявления) прокуроров указанной категории на общую сумму 9 млн 128 тыс. рублей.

Так, с целью обеспечения права граждан на оплату труда Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в отчетный период 2018 года в мировой суд направлено 63 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы за декабрь 2017 года – февраль 2018 года на общую сумму 2 млн. 670 тыс. рублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.

Прокурором Ковдорского района по результатам обращений работников МУП «Ена» в мировой суд направлено 71 заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 1 млн 379 тыс. рублей, которые судом рассмотрены и удовлетворены. Работодателем задолженность перед работниками погашена.

За период январь-апрель 2018 года прокурором Оленегорска в суд общей юрисдикции по результатам рассмотрения обращений граждан направлено в порядке ст.45 ГПК РФ 46 исковых заявлений о взыскании недополученной заработной платы до размера, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, на общую сумму 391 тыс.рублей и 15 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по выплате заработной платы работникам ООО «СПА» на общую сумму 889 тыс.рублей. Судом рассмотрен и удовлетворен 61 иск (заявление) прокурора города на общую сумму 1 млн 280 тыс. рублей.

Работа, направленная на восстановление нарушенных прав граждан в сфере оплаты труда, органами прокуратуры области продолжена.