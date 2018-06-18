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Мурманская область. Арктика18.06.18 10:05

За 4 месяца в Мурманской области цены производителей пищевых товаров выросли на 8,6%

Региональное Министерство экономического развития подготовило  информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

По предварительным данным ведомства, в Мурманской области  в январе-апреле 2018 года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 49,7 млрд рублей (122,6% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах). Индекс производства составил 104,9% к январю-апрелю 2017 года (в среднем по России – 102%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают металлургическое производство (43%), производство пищевых продуктов (41%), ремонт и монтаж машин и оборудования (7,6%), производство прочих транспортных средств и оборудования (2,6%).

Уровень металлургического производства в январе-апреле 2018 года вырос на 6,9% к соответствующему периоду 2017 года преимущественно  в результате начала производства с IV квартала 2017 года нового вида продукции – никелевого штейна. При этом снизилось производство рафинированной меди (на 9,3%) и кобальта необработанного (на 14,6%). Выпуск никеля необработанного и первичного алюминия практически сохранился на уровне прошлого года (100,1% и 100,3% соответственно).

Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 21,4 млрд рублей, что в 1,4 раза превысило уровень января-апреля 2017 года.

Индекс цен в металлургии – 128,8%. Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 110,8%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился  на 16,9% - до 20,4 млрд рублей.

Цены производителей пищевых товаров выросли на 8,6%. Значительный вклад в увеличение выпуска продукции пищевой промышленности вносит производство рыбных продуктов (рыбы мороженой) - рост на 5,9%, филе рыбного мороженого (на 11,1%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 12,6%), рыбных консервов (на 6,8%), ракообразных (в 1,8 раза).

Выросли объёмы производства свинины, кроме субпродуктов (на 14,5%), субпродуктов убойных животных (на 6,2%), пива (на 10,3%).  В то же время сократился выпуск мясных полуфабрикатов (на 22,9%), колбасных изделий (на 11,3%), хлебобулочных изделий (на 3,6%), молока (кроме сырого) - на 14,1%, кисломолочных продуктов (кроме творога) - на 1%, сыров и творога (на 1,8%).

Производство прочих транспортных средств и оборудования сократилось на 34,2%, что связано с неравномерным закрытием актов выполненных судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях. Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 107% к январю-апрелю 2017 года в результате увеличения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях).

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