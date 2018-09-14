За 8 месяцев текущего года судами рассмотрено и удовлетворено 389 исковых заявлений прокуроров в сфере соблюдения конституционных прав граждан на оплату труда

Прокуратурой Мурманской области проведено обобщение судебной практики по заявлениям прокуроров об устранении нарушений в сфере соблюдения конституционных прав граждан на оплату труда за 8 месяцев 2018 года. Установлено, что в суд общей юрисдикции прокурорами городов и районов области направлено 400 исков (заявлений) указанной категории на общую сумму 12 млн 452 тысяч рублей.

Всего за 8 месяцев текущего года судами рассмотрено и удовлетворено 389 исковых заявлений прокуроров указанной категории на общую сумму 11 млн 944 тысяч рублей.

Факты отказов в удовлетворении судом заявленных требований прокуроров отсутствуют.

Так, за 8 месяцев 2018 года прокурором Ковдорского района по результатам обращений работников МУП «Ена» в мировой суд направлено 207 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 3 млн 812 тысяч рублей, которые судом рассмотрены и удовлетворены.

Прокурором Первомайского административного округа г.Мурманска по результатам обращения бывших работников ООО «Компромисс» и ООО «Севрыбресурс» в суд общей юрисдикции направлено 2 исковых заявления в порядке статьи 45 ГПК РФ о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 61 тысяча рублей. Судом с участием прокурора рассмотрено и удовлетворено 1 исковое заявление на общую сумму 44 тысячи рублей. Ввиду добровольного исполнения работодателями требований прокурора округа в истекшем периоде 2018 года прекращено производство по 1 иску на общую сумму 17 тысяч рублей.