За 9 месяцев 2018 года грузооборот порта Мурманск увеличился

Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь месяцы 2018 года увеличился на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 604,2 млн т, сообщает Ассоциация морских торговых портов.

Объём перевалки сухогрузов составил 292,8 млн т (+7,3%), в том числе: угля – 121,9 млн т (+5,4%), зерна – 42,7 млн т (+36,2%), грузов в контейнерах – 39,7 млн т (+11,9%), черных металлов – 22,6 млн т (+8,5%), минеральных удобрений – 13,3 млн т (+2,9%), лесные – 4,1 млн т (+6,0%), металлолом – 3,2 млн т (+13,6%) и цветных металлов – 2,8 млн т (+2,6%).

Объем перевалки наливных грузов составил 311,4 млн т (+1,1%), в том числе сырой нефти – 182,6 млн т (-3,1%), нефтепродуктов – 109,0 млн т (+2,9%) и сжиженного газа 15,9 млн т (рост в 1,5 раза).

Экспортных грузов перегружено 464,4 млн т (+3,7%), импортных грузов – 27,5 млн т (+3,2%), транзитных – 47,1 млн т (+9,7%), каботажных – 65,2 млн т (+2,6%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 62,5 млн т грузов, что на 15,0% больше грузооборота аналогичного периода 2017 года. Увеличился объем перевалки сухогрузов до 22,5 млн т (+3,8%), наливных грузов до 39,9 млн т (+22,5%). Грузооборот портов Мурманск увеличился до 40,8 млн т (+7,5%), Архангельск – до 2,2 млн т (+20,5%) и Кандалакша – до 1,5 млн т (+39,8%).

Мурманский порт занимает пятое место по объемам перегрузки в России. Больше Мурманска грузооборот зафиксирован в портах Новороссийска, Санкт-Петербурга, Восточного и Усть-Луги.