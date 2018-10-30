За 9 месяцев текущего года чистая прибыль компании «Норникель» по РСБУ выросла в полтора раза

По итогам января-сентября 2018 года чистая прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» по РСБУ выросла по сравнению с 9 месяцами 2017 года на 49,8%, или в 1,5 раза - до 146,4 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выручка увеличилась на 46% - до 447,5 млрд рублей.

Отчетность «Норникеля» по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК).

Валовая прибыль увеличилась на 57,4% - до 279,5 млрд рублей.

Прибыль от продаж подскочила на 63% и составила 249,4 млрд рублей.

Доналоговая прибыль увеличилась на 47,2% - до 184,2 млрд рублей.