За 9 месяцев текущего года в Мончегорском районе выявлено 138 водителей, севших за руль после употребления алкоголя

В целях профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей сотрудники госавтоинспекции по городу Мончегорску еженедельно проводят профилактические рейды по выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. С начала 2017 года на территории Мончегорского района выявлено 138 водителей, севших за руль после употребления алкоголя, 27 из них совершили это нарушение повторно.

Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых пострадали 12 человек и 2 человека погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких ДТП выросло вдвое.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что управление транспортным средством в состоянии опьянения существенно увеличивает риск ДТП и утяжеляет его последствия. Если вы стали свидетелем управления автомобилем в нетрезвом виде, сообщите об этом по телефону 02 (дежурная часть ОМВД России по городу Мончегорску). Вся поступающая информация будет проверена.