За 9 месяцев за счёт всех источников финансирования в Мурманской области введено более 50 тысяч кв. метров общей площади жилья
Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь текущего года.
Как сообщает ведомство, что объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-сентябрь 2017 года сложился в сумме 28,6 млрд рублей, или 103,4% к аналогичному периоду 2016 года в сопоставимых ценах. Рост значения показателя обусловлен увеличением объёмов работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов транспортной инфраструктуры.
За январь-сентябрь 2017 года за счёт всех источников финансирования введено
Из введенных домов: 63 индивидуальных жилых дома (общей площадью жилых помещений
Проведена реконструкция общежития в гп.Мурмаши – надстроен этаж, состоящий из 4 квартир экономкласса (общей площадью жилых помещений