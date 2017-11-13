За 9 месяцев за счёт всех источников финансирования в Мурманской области введено более 50 тысяч кв. метров общей площади жилья

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь текущего года.

Как сообщает ведомство, что объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-сентябрь 2017 года сложился в сумме 28,6 млрд рублей, или 103,4% к аналогичному периоду 2016 года в сопоставимых ценах. Рост значения показателя обусловлен увеличением объёмов работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов транспортной инфраструктуры.

За январь-сентябрь 2017 года за счёт всех источников финансирования введено 50620 кв. метров общей площади жилья (в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года), из которых 15,3% пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

Из введенных домов: 63 индивидуальных жилых дома (общей площадью жилых помещений 7735 кв. метров ) в г.Мурманск, г.Кандалакша, г.Апатиты, г.Мончегорск, г.Полярные Зори, Кольском, Терском и Ловозерском районах; 8 жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда (общей площадью жилых помещений 14892 кв. метров ), в том числе в г.Мурманск (три 24-квартирных и один 36-квартирный), в сп.Териберка (63-квартирный), в гп.Кандалакша (один 54-квартирный и один 80-квартирный), в гп.Молочный (24-квартирный); 35-квартирный жилой дом для военнослужащих (общей площадью жилых помещений 2 016 кв. метров ) в г.Гаджиево ЗАТО Александровск; 2 жилых дома для сотрудников Управления ФСБ России по Мурманской области (общей площадью жилых помещений 20417 кв. метров ), в том числе в гп.Заполярный (100-квартирный) и в г.Мурманск (332-квартирный); спальный корпус № 3 ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический интернат № 1» (общей площадью жилых помещений 5079 кв. метров ).