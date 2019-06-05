За Арктикой присмотрит и СМП накроет спутниковый «зонтик»

До конца года вся российская группировка в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации, сообщили вчера «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

«Заполярная связь начнёт работать, когда на орбиту будут выведены спутники «Меридиан-М». Обновление их группировки увеличит пропускную способность спутниковой системы связи и расширит зону её доступности на всем протяжении Севморпути», - цитирует издание «Интерфакс».

В нём также отмечается, что группировка спутников обеспечит глобальное покрытие, даст российским военным гарантированный доступ к защищенной высокоскоростной передаче данных, телефонии и другим видам связи, а также позволит минимизировать размер аренды ресурса у операторов сети общего пользования.

Издание напоминает, что о том, что космическая группировка российских спутников связи будет серьёзно усилена уже в этом году, 31 мая сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

«До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии «Меридиан-М», - заявил глава военного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Кроме того, до конца года завершится и формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» - в её состав войдут четыре космических аппарата. По словам министра обороны, это расширит зону доступности спутниковой связи на территории России и за её пределами - в том числе в арктической зоне, говорится в материале «Известий».