За блинами и весельем – в Мурманский областной театр кукол

17 и 18 февраля перед спектаклями «Саамская сказка» и «Сказки бабушки Зимы» артисты Мурманского областного театра кукол порадуют зрителей увлекательным театрализованным представлением с народными песнями, закличками, частушками и танцами.

Празднование Масленицы – одна из самых древних и интересных традиций, дошедших до нас из глубины веков. Это самый любимый праздник русского народа, который никого не оставляет равнодушным. Широкая Масленица в театре кукол Мурманска - особенная. Весёлая, нарядная, добрая и щедрая!

Гостей ждёт и традиционное русское лакомство – сладкие румяные блины – любимое угощение в этот праздник!