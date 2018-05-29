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Мурманская область. Арктика29.05.18 15:33

За чистоту дворов отвечают управляющие компании

Они должны регулярно, согласно графику работ, убирать мусор, поддерживать в чистоте дворовую территорию, в порядке дома. К сожалению, с этими обязанностями справляются не все.

Для борьбы с нерадивыми коммунальщиками регулярно проводятся рейды по проверке качества оказания услуг управляющими организациями. Сегодня состоялась плановая проверка работы УК, обслуживающей двор домов №20, 22, 25 по улице Капитана Тарана.

– По поручению главы администрации города особое внимание мы уделяем уборке придомовых территорий после шторма в минувшие выходные, – отметил заместитель начальника управления Октябрьского административного округа администрации города Мурманска Александр Боянжу. – Сегодня в ходе проверки нарекание вызвали детская площадка, захламленная мусором и стеклом, а также неубранная контейнерная площадка. По фактам выявленных нарушений будут составлены протоколы, а все материалы направлены на рассмотрение в административную комиссию.

С начала 2018 года только в Октябрьском округе на руководителей управляющих организаций наложено штрафов на сумму более 2,5 миллиона рублей.

К слову, проверки состояния дворовых территорий продолжаются во всех округах города. Их главная цель – не выставлять управляющим компаниям многотысячные штрафы, а заставить их работать. Не от случая к случаю, а систематически. Пристальное внимание со стороны властей положительно сказывается на качестве выполняемой жилищниками работы. После предупреждений и штрафов многие из них серьезнее относятся к своим обязанностям и избегают дальнейших нарушений правил благоустройства.

Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже прокуратуру.

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