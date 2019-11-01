За девять месяцев текущего в Мурманской области обнаружено 8 нелегальных кредиторов, которые незаконно выдавали гражданам займы

Об этом сотрудник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Екатерина Федорова рассказала районным прокурорам Мурманской области во время учебно-методического семинара.

В этом году по обращениям, направленным СЗГУ Банка России в правоохранительные органы и органы исполнительной власти, в регионе возбуждено 6 дел об административных правонарушениях в отношении нелегальных кредиторов, 2 судебных решения уже вынесены.

Основные правонарушения в финансовой сфере на Северо-Западе – незаконная выдача потребительских займов, в том числе индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, реклама финансовых организаций, не состоящих в реестрах Банка России, организация финансовых пирамид и предложение финансовых услуг в интернете без лицензий на оказание таких услуг.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, выдавать кредиты и займы на коммерческой основе, в соответствии с законодательством, имеют право только банки и субъекты микрофинансового рынка (микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды), состоящие в реестрах Банка России.

Юридические лица, не состоящие в реестрах Банка России или исключенные оттуда, индивидуальные предприниматели и физические лица по закону не имеют права выдавать займы. Права потребителей, которые берут у них кредиты, никак не защищены.

«Знакомство с опытом Северо-Западного ГУ Банка России позволит правоохранительным органам Мурманской области быстрее и успешнее противодействовать нелегальным финансовым организациям, чтобы они не нанесли заемщикам и вкладчикам существенного ущерба. Мы рассчитываем на продолжение активного сотрудничества с прокуратурой Мурманской области в деле защиты прав граждан», - отметил управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Климов.

Уточнить, действует ли организация на финансовом рынке легально, можно в разделе «проверить участника финансового рынка» на сайте Банка России www.cbr.ru. Там же в разделе «Анонимное информирование» можно оставить информацию о фактах возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.