За допущенные при увольнении иностранца нарушения работодатель будет привлечен к административной ответственности

Прокуратурой г.Кандалакши проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства при привлечении к труду иностранных граждан. Поводом к проведению проверки послужило поступившее в прокуратуру города обращение гражданина Б., о нарушениях трудового и иного законодательства в деятельности МКУ «Многофункциональный центр Алакуртти».

В ходе проверки установлено, что в октябре 2016 года в МКУ «Многофункциональный центр Алакуртти» был принят на работу гражданин Украины М. На основании свидетельства, выданного УФМС России по Мурманской области, мужчине предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации.

В мае 2017 года гражданин М. работодателем был уволен. При этом в нарушение требований п.8 ст.13 закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в Управление по вопросам миграции Управления внутренних дел по Мурманской области руководителем учреждения не было направлено уведомление об увольнении гражданина М.

По факту выявленных нарушений прокурором города в отношении директора МКУ «Многофункциональный центр Алакуртти» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.18.5 КоАП РФ (неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора).

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, а также материалы проверки направлены в мировой суд г. Кандалакши.